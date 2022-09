POL-GÜ: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Güstrow (ots) - Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw ist am gestrigen Abend in Güstrow beinahe frontal mit einem Streifenwagen der Polizei kollidiert. Der stark alkoholisierte Mann war den Beamten in der Elisabethstraße aus Richtung des Ulrichplatzes auf dem falschen Fahrstreifen entgegen gekommen. Durch eine Notbremsung des Streifenwagens konnte eine Kollision ...

mehr