Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung und versuchte Sachbeschädigung - Zeugenaufruf, Eigentümer eines BMX-Rades gesucht -

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Am Montag, gegen 11.40 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen einem PKW-Führer und einem Jugendlichen am Bahnhof. Im Verlaufe beleidigte der Jugendliche den Fahrzeugführer und versuchte gegen sein Fahrzeug zu treten. Er flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung An der Bockmühle. Der Fahrzeugführer folgte ihm und konnte ihn im Nahbereich antreffen. Bei dem Versuch den Jugendlichen an einem weiteren Entfernen zu hindern, näherten sich weitere Personen, um den Jugendlichen offensichtlich zu unterstützen. Als der Fahrzeugführer sich entfernte, verließen die Personen unter Zurücklassung des Fahrrades die Örtlichkeit. Der Fahrzeugführer nahm das Rad an sich und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese stellte das Fahrrad, es handelt sich um ein schwarzes BMX-Rad mit grauem Sattel, sicher. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollte das Rad nicht aus dem Besitz des flüchtigen Jugendlichen stammen, werden Berechtigte gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. Der Jugendliche wird als 16 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank und bekleidet mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover beschrieben.

