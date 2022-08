Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 81-Jährige Pedelec-Fahrerin vom Traktor touchiert - schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Am 01.08.2022, gegen 14.00 Uhr kam es auf der Straße Am Tiefen Fahrwasser, Voslapper Groden, zu einem folgenschweren Unfall. Nach aktuellem Sachstand fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Traktor diese Straße in Richtung Hooksiel. Beim Überholen einer Radfahrerin touchierte er diese, welche daraufhin zu Fall kam. Die 81-Jährige aus Wilhelmshaven verletzte sich schwer und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

