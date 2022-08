Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 20-Jähriger Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr wurde Am Bäker ein 20-Jähriger aus Varel in seinem PKW angehalten. Bei der Kontrolle wurde eine BtM-Beeinflussung durch einen Test festgestellt, der auf Kokain und THC positiv reagierte. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

