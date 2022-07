POL-WHV: Presse PK Varel 29.07.2022 bis 31.07.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Sachbeschädigung an einer Hebebühne - Zeugen gesucht Varel -

Im Zeitraum vom Donnerstag, 28.07.2022, ca. 16:30 Uhr, bis Freitag, 29.07.2022, ca. 07:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hebebühne, welche aufgrund von Malerarbeiten auf dem Schulhof der Grundschule Osterstraße abgestellt war. Diverse Kabel und Hebel wurden stark beschädigt, auch das Kennzeichen wurde augenscheinlich entwendet. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Varel -

Am Freitag, 29.07.2022, in der Zeit zwischen 16:35 Uhr und 17:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße. Augenscheinlich stieß der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Einkaufswagen gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mercedes, sodass an dem Fahrzeug Sachschaden entstanden ist. Personen, welche sich im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz befunden und entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel -

Am Morgen vom Sonntag, 31.07.2022, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 32jähriger Fahrradfahrer aus Berlin auf der Straße Zum Jadebusen durch Beamte der Polizei Varel kontrolliert. Der 32jährige ist aufgrund fehlender Beleuchtung am Fahrrad sowie die Nutzung der Fahrbahn für Pkw aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von etwas mehr als 1,8 Promille. Da für Radfahrer eine Obergrenze von 1,6 Promille im öffentlichen Straßenverkehr vorgegeben ist, wurde eine Blutentnahme bei dem 32jährigen angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Watt En Schlick Fest

Varel/Dangast -

Bereits seit Freitag, 29.07.2022, findet in Dangast das weitbekannte Fest "Watt En Schlick" statt. Sowohl Freitag als auch am Sonnabend besuchten bis zu 6.000 Zuschauer das Fest, wobei durchweg eine ausgelassene und fröhliche Stimmung herrschte. Am Sonnabendabend, gegen 17:20 Uhr, wurde das Festivalgelände für ca. 1 ½ Stunden aufgrund eines schweren Unwetters geräumt, die Zuschauer begaben sich friedlich von dem Gelände und schützten sich vor dem Regen. Nach dem Unwetter konnte das Festival störungsfrei fortgesetzt werden. Bislang kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des Verkehrs oder polizeilichen Einsätzen. Es ist also davon auszugehen, dass auch am letzten Tag eine ausgelassene und friedliche Stimmung vorherrschen wird.

