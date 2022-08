POL-WHV: 22-Jähriger fuhr bei regennasser Fahrbahn in den Graben

Wilhelmshaven (ots) - Varel/Obenstrohe. Am Sonntag, 31.07.2022, gegen 19.55 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus Osnabrück mit ihrem PKW die Klaus-Groth-Straße. In einer Linkskurve kam sie zu weit in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 16-Jährigen Mofafahrer aus Varel zusammen. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

