BPOL NRW: 41-Jähriger durch Bundespolizisten im Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen

Essen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (09. Februar) soll ein Jugendlicher in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof gestohlen haben. Da der junge Mann polizeilich erneut in Erscheinung trat, nahmen die Bundespolizisten ihn und seinen Begleiter in Gewahrsam. Gegen 15:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters die Bundespolizei im Hauptbahnhof ...

mehr