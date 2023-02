Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter bei Einreisekontrolle

Düsseldorf (ots)

Während der Einreisekontrolle eines Fluges aus Adana/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Donnerstagmorgen (09.02.2023) einen 27-jährigen Mann fest, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte bereits im Juli 2019 einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Beleidigung gegen den Mann erlassen. Demnach wurde der Niederländer im Februar 2019 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro verurteilt. Da der Verurteilte sich der Strafvollstreckung jedoch entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Geldstrafe vor Ort begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 50 Tagen abwenden. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

