Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zu früh gefreut - Bundespolizisten nehmen Ladendiebe nach Beutezug fest

Dortmund - Essen (ots)

Heute Vormittag (9. Februar) kontrollierten Bundespolizisten zwei Männer, die im Bahnhofsgebäude mehrere Taschen mit Diebesgut sichteten.

Gegen 10 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof in Dortmund. Dort fielen ihnen zwei Männer auf, die aufgeregt eine große Tasche durchwühlten. Die Beamten hielten die Männer an und kontrollierten sie. Dabei stellten sie fest, dass sich in der Tasche mehrere neuwertige Schuhe, Handtaschen und Geldbörsen befanden, an denen noch Sicherheitsetiketten angebracht waren. Die Polizisten brachten die 31- und 44-Jährigen für weitere Ermittlungen zur Wache, als sich der 31-jährige marokkanische Staatsbürger losriss und die Flucht ergriff. Nach wenigen Metern holten die Bundespolizisten den Flüchtigen aber ein und nahmen ihn fest.

Auf der Wache ermittelten die Einsatzkräfte, dass sämtliche Ware aus einer Filiale einer Dortmunder Warenhauskette stammte. Nachdem Kontakt mit den möglichen Filialen aufgenommen worden war, stellte sich heraus, dass die Ware im Gesamtwert von fast 700 Euro aus einer Filiale in der Dortmunder Innenstadt stammte und vor Kurzem dort entwendet worden ist.

Die Bundespolizei leitete gegen den 44-jährigen Essener und den 31-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell