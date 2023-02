Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wiederholungstäter - Bundespolizei nimmt zwei junge Männer fest

Essen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (09. Februar) soll ein Jugendlicher in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof gestohlen haben. Da der junge Mann polizeilich erneut in Erscheinung trat, nahmen die Bundespolizisten ihn und seinen Begleiter in Gewahrsam.

Gegen 15:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über einen Ladendiebstahl. Der 36-Jährige gab an, beobachtet zu haben, wie der 17-Jährige eine Zigarettenschachtel in seine Jackentasche gesteckt hatte. Anschließend habe er den Kassenbereich passiert ohne zu bezahlen. Da der algerische Staatsbürger keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Mit Hilfe eines Fingerabdruckscans stellten die Beamten diese zweifelsfrei fest.

Eine Stunde später, soll der Essener gemeinsam mit einem 18-Jährigen erneut in der Filiale vorstellig geworden sein. Der Sicherheitsdienst konnte die beiden jungen Männer jedoch davon abhalten, diese zu betreten. Daraufhin sollen diese ausfallend geworden sein, einem 27-jährigen Mitarbeiter mit Schlägen gedroht und ihn beleidigt haben. In unmittelbarer Nähe trafen die Einsatzkräfte auf die beiden Männer und erteilten ihnen einen Platzverweis für den Essener Hauptbahnhof.

Am Abend, gegen 19:45 Uhr, baten dann Angestellte eines Drogeriemarktes die Bundespolizei um Unterstützung. Der 31-jährige Mitarbeiter habe gesehen, wie der 17-Jährige Ware aus dem Regal entnommen und diese in seiner Hosentasche verstaut hatte. Sein Begleiter (18) soll gleichzeitig versucht haben, die in der Nähe befindliche Mitarbeiterin in ein Gespräch zu verwickeln.

Aufgrund der vorangegangenen Straftaten wurden die beiden Algerier der Bundespolizeiwache zugeführt. Nach Rücksprache mit einer Richterin des Amtsgerichts Essen verblieben diese bis zum Abend in Gewahrsam.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in zwei Fällen, Bedrohung und Beleidigung ein.

