POL-PDMT: Fahren unter Drogeneinfluss

Hachenburg (ots) - In der Zeit vom 03.01.23, 18:00 Uhr bis 04.01.2023, 14:00 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines Eiscafés in der Neugasse in 57627 Hachenburg durch unbekannte Täter eingeschlagen und beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg ...

mehr