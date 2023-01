POL-PDMT: Hachenburg/ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Hellenhahn-Schellenberg (ots) - Im Zeitraum vom 20.12.2022 - 24.12.2022 wurden mehrere als "Kunstwerk" aufgestellt Palisaden aus Basalt, vermutlich durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Die Palisaden waren an der Zufahrtsstraße zum Sportplatz aufgestellt. Der Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg (Tel.: 02663 98050 oder per E-Mail: ...

mehr