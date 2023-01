POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Seck (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr, vermutlich in der Nacht vom 26.12.2022 auf den 27.12.2022, eine Verkehrsinsel in der Straße "Angelstruth" in 56479 Seck. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg (Tel.: 02663 98050 oder per E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de). ...

mehr