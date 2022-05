Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Autoaufbrüche beobachtet haben

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag schlugen Unbekannte in kürzester Zeit (10.05 Uhr bis 10.40 Uhr) an zwei PKW die Scheiben ein und stahlen ein mobiles Navigationsgerät sowie eine Geldbörse aus dem Inneren.

Die Autos, ein Opel Insignia und ein Peugeot 207, parkten an einem Parkplatz an der Straße Am Gildenkamp.

Die Besonderheit: An diesem Vormittag fand auf dem nebenan gelegenen Sportplatz des SV Orsoy ein Sportfest statt.

Daher fragt die Kriminalpolizei insbesondere die Schülerinnen und Schüler, ob diese Beobachtungen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell