Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 36-Jähriger festgenommen

Wesel (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Georgien steckte am Donnerstag gegen 17.55 Uhr einen Akkuschrauber, Akkus und eine Ladegerät in einen Rucksack und verließ einen Baumarkt an der Robert-Bosch-Straße ohne zu bezahlen. Ein 21-jähriger Mitarbeiter stellte den Dieb auf dem Parkplatz.

Der 36-Jährige rammte dem Mitarbeiter den Ellenbogen in den Bauch. Schließlich gelang es dem 21-Jährigen und dem mittlerweile hinzugeeilten Filialleiter, den Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, in einem Büro bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Diese nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der 21-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

