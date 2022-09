POL-KLE: Kevelaer - Festnahme eines 34-jährigen Mannes aufgrund eines Haftbefehls

Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (18. September 2022), 16:00 Uhr bis Montag (19. September 2022), 06:50 Uhr, kam es in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten eine Türe eines Bürogebäude an der Dechant-Sprünken-Straße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten Sie die Büroräume und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Zeugen, die ...

