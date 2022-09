Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Heckscheibe eines Mini eingeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (19. September 2022) zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines an der Erikastraße geparkten, grünen BMW Mini ein. Sie entwendeten aus dem Kofferraum des Wagens eine Werkzeugtasche. Die Eigentümerin des Mini bemerkte danach, dass auch in ihre Garage eingebrochen wurde. Hier entwendeten die Unbekannten die Winterreifen des Mini sowie ein schwarzes Crossbike (Herrenrad) der Marke Stevens. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (ms)

