POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der Hansalinie - Polizei sucht Zeugen ++ Auffahrunfall nach Einsatzfahrt ++ Missgeschick beim Ausparken - Senior verursacht hohen Blechschaden ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der Hansalinie - Polizei sucht Zeugen

Halvesbostel/A1. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 sind am späten Donnerstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 45-jähriger Autofahrer kurz nach 23 Uhr mit seinem roten Audi auf dem linken der drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Hollenstedt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hamburg unterwegs. Wegen eines langsamer vor ihm fahrenden Fahrzeugs habe er nach rechts auf die mittlere Fahrspur gewechselt. Dabei kam es zur Kollision mit dem auf dieser Spur fahrenden Mercedes eines 29-jährigen Mannes. Der Mercedes schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und kam dort zum Stehen. Der Audi des Unfallverursachers kam nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die beiden Fahrer und ein 30-jähriger Beifahrer im Mercedes zogen sich schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über 60.000 Euro. Für die Zeit der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Autobahn mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 04282/59414-0 mit der Autobahnpolizei Sittensen in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall nach Einsatzfahrt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall auf der Bahnhofsbrücke sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 38-jähriger Fahrer eines Opel, ein 40-jähriger Fahrer eines Ford und der 58-jährige Fahrer eines Nissan waren gegen 17.15 Uhr in dieser Reihenfolge in der Hansestraße unterwegs, als alle wegen eines entgegenkommenden Rettungswagens auf der Einsatzfahrt stoppen mussten. Der Fahrer des Nissan fuhr auf den Ford auf und schon ihn gegen den Opel. Der Fahrer des Ford und eine Beifahrerin im Opel zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über fünftausend Euro.

Missgeschick beim Ausparken - Senior verursacht hohen Blechschaden

Bremervörde. Bei einem unglücklichen Parkmanöver auf dem Famila-Parkplatz an der Bremer Straße hat ein 85-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag einen Sachschaden von rund als 15.000 Euro angerichtet. Der Mann hatte gegen 9.45 Uhr mit seinem Wagen aus einer Parkbox fahren wollen. Als der Motor ausging, startete der Senior erneut. Mit durchdrehenden Reifen schoss sein Wagen zurück in die Box und beschädigte dabei drei benachbarte Autos und auch sein Fahrzeug. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Unfall im Nebel - 25-jährige Frau verletzt

Sandbostel. Am frühen Donnerstagmorgen ist eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Beverner Straße verletzt worden. Die junge Frau war gegen 6.30 Uhr bei Dunkelheit und Nebel mit ihrem Opel in Höhe der Einmündung zum Sportplatz in Richtung Sandbostel unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein Radfahrer ohne Licht entgegengekommen sei. Sie habe mit ihrem Wagen ausweichen müssen und rutschte in den Straßengraben. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zweitausend Euro. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Selsinger Polizei unter Telefon 04284/92755-0 entgegen.

Schon wieder WhatsApp-Betrug

Sittensen. Über dreitausend Euro hat eine 58-jährige Frau am Mittwoch an WhatsApp-Betrüger verloren. Mit einer kurzen Nachricht hatte sich ihr angeblicher Sohn gegen Mittag gemeldet. Er berichtete seiner "Mutter", dass sein Handy defekt sei und er sich deshalb unter einer neuen Telefonnummer melde. Aus diesem Grund sei es ihm auch nicht möglich eine dringende Überweisung zu tätigen. Darum bat er jetzt seine "Mutter". Die 58-Jährige kam der Bitte nach und überwies 3.560,90 an eine Adresse in Frankreich.

Erpresserische E-Mail

LK Rotenburg. In den vergangenen Tagen haben viele Menschen im Landkreis und sicher darüber hinaus eine erpresserische E-Mail von Unbekannten erhalten. Darin wird mitgeteilt, dass das Computersystem eines Steuerbüros gehackt und auch die Daten der Angeschriebenen ausgespäht worden seien. Um zu verhindern, dass die sensiblen Informationen in das Darknet gelangen, seien Summen zwischen 200 und 1000 Euro fällig. Bislang hatten die Erpresser damit keinen Erfolg.

Elektrowerkzeuge aus Schuppen gestohlen

Stuckenborstel. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Schuppen an der Stuckenborsteler Straße eingedrungen. Dort fanden die Täter mehrere Elektro-Werkzeuge von Bosch und Makita im Wert von achthundert Euro und nahmen sie mit.

Handydiebstahl aus DHL-Fahrzeug

Visselhövede. Eine günstige Gelegenheit hat ein unbekannter Handydieb am Donnerstagvormittag in der Schäferstraße genutzt. Durch die geöffnete Fahrertür eines DHL-Fahrzeugs entdeckte er auf dem Fahrersitz ein iPhone. Er nahm das Gerät unbemerkt an sich und verschwand damit.

