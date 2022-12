Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten ++ Automatenaufbruch im Hofladen misslingt ++ Unfall unter Alkohol und Drogen ++

Rotenburg (ots)

Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten

LK Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen sind im Landkreis Rotenburg gleich drei Zigarettenautomaten aufgebrochen und in einem Fall auch aufgesprengt worden. Zwischen Freitag und Mittwoch rissen Unbekannte in der Bergstraße in Gnarrenburg ein Gerät mit brachialer Gewalt von einer Hauswand. Der von den Tätern gewaltsam geöffnete Automat wurde später auf einer Weide gefunden. Bargeld und Zigaretten hatten die Unbekannten mitgenommen. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiteres Gerät auf die gleiche Weise gestohlen und in einem Waldstück bei Deinstedt gefunden. Wo die Täter den Automaten erlangt haben, ist jedoch noch unklar. Am Mittwochabend um 21.49 Uhr kam es in der Ahauser Straße in Hellwege zu einer anderen Tatbegehung. Dort versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Da das Gerät nicht vollständig geöffnet wurde, blieben die meisten Zigaretten zurück.

Automatenaufbruch im Hofladen misslingt

Breddorf. In der Nacht zum Mittwoch haben drei noch unbekannte Männer versucht, die Warenautomaten in einem Hofladen an der Straße Zu den Wolfskuhlen aufzubrechen. Gegen 2 Uhr betraten zunächst zwei der drei Täter den frei zugänglichen Verkaufsbereich und gingen gezielt die Automaten an. Als es die Männer nicht schafften, das Gerät aufzubrechen, kam ihr Komplize hinzu. Aber auch ihm gelang die Tat nicht. Ohne Beute verschwanden alle unerkannt. Trotzdem hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund eintausend Euro.

Unfall unter Alkohol und Drogen

Wohnste. Unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss hat ein 39-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in der Straße An der Turnhalle einen Verkehrsunfall verursacht. Als der Mann gegen 20 Uhr mit seinem Wagen rückwärts von einem Grundstück fuhr, übersah er ein auf der Fahrbahn haltendes Feuerwehrfahrzeug. Es kam zu einer Kollision. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Zevener Polizei, dass der Unfallverursacher vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1 Promille an. Auch ein Urintest belegte Rückstände von Marihuana und Amphetaminen in seinem Körper. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

