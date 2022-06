POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Autobahn 28; Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Delmenhorst (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Harpstedt wurde am Freitag, 10. Juni 2022, gegen 10:30 Uhr, ein Mann schwer verletzt. Der 25-Jährige aus Wildeshausen war mit einem Kleinwagen auf der Wildeshauser Straße in Richtung Harpstedt unterwegs. Er überholte einige vorausfahrende Fahrzeuge und kam danach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in ...

