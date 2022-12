Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Volltrunkener Autofahrer sorgt für Gefahr ++ Unfall unter Alkoholeinwirkung - 52-jährige Beifahrerin verletzt ++ Beim Überqueren der Bundesstraße - 9-jähriger Junge von Auto angefahren ++

Rotenburg (ots)

Volltrunkener Autofahrer sorgt für Gefahr

Brüttendorf. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Zevener Polizei am Samstagabend von einem Kleinwagen berichtet, der mit laufendem Motor und geöffneten Fahrzeugtüren mitten auf der Osenhorster Straße in Wehldorf stehen würde. Ein vermutlich volltrunkener Mann säße auf dem Fahrersitz. Eine Streifenbesatzung machte sich sofort auf den Weg zu der Gefahrenstelle. Bereits auf der Anfahrt trafen die Beamten in Brüttendorf auf den beschriebenen Pkw. Der Wagen stand jetzt im Gegenverkehr am Fahrbahnrand der Bundesstraße 71 an einer Geschwindigkeitsmessanlage. Auf dem Fahrersitz saß der von dem Zeugen beschriebene Mann. Der 41-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille an. Die Beamten fuhren den Kleinwagen auf das Gelände eines gegenüberliegenden Hofes und brachten den Mann zur Polizeiwache. Dort musste er eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unfall unter Alkoholeinwirkung - 52-jährige Beifahrerin verletzt

Minstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich K 148 (Auestraße) / K 125 ist am Sonntagvormittag eine 52-jährige Frau verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer hatte gegen 11 Uhr mit seinem VW von der K 148 auf die K 125 einbiegen wollen. Sein Fahrzeug rollte über die Wartelinie im Einmündungsbereich hinaus und kollidierte mit dem von links kommenden und vorfahrtberechtigten BMW eines 58-Jährigen. Dessen Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und kam im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher leicht unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zwanzigtausend Euro.

Beim Überqueren der Bundesstraße - 9-jähriger Junge von Auto angefahren

Sottrum. Ein 9-jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag beim Überqueren der Bremer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Dazu hatte das Kind die Verkehrsinsel gegen 14 Uhr in Höhe der Einmündung Lienworth nutzen wollen. Der 9-Jährige achtete nicht auf den fließenden Verkehr und wurde vom Ford einer 57-Jährigen erfasst. Mit leichten Verletzungen kam er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

22-jähriger Radfahrer verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Verdener Straße ist am Sonntagabend ein 21-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 22 Uhr ortsauswärts unterwegs, als er die Bundesstraße etwa in Höhe der Einmündung Wiesenstraße unerwartet überqueren wollte. Dort kollidierte er mit dem in gleicher Richtung fahrenden VW Passat eines 24-Jährigen. Mit leichten Verletzungen kam der Radfahrer in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Vorfahrt missachtet - 22-jährige Autofahrerin verletzt

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 71/ K 134 ist am Sonntagabend eine 22-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann hatte gegen 19 Uhr mit seinem VW Passat nach links von der Kreisstraße auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und vorfahrtberechtigten Fiat der jungen Frau. Sie wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Kettensäge aus Schuppen geklaut

Vierden. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in der Straße Ippensen Süd in einen unverschlossenen Schuppen eingedrungen. Dort fanden sie zwei Elektro-Kettensägen und ein Ladegerät und nahmen alles mit.

Mercedes aufgebrochen

Zeven. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter in der Kanalstraße einen Mercedes aufgebrochen. Dazu schlugen sie eine Scheibe ein und holten dann ein Portemonnaie mit Bargeld und dem üblichen Inhalt aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs.

Werkzeug aus Garage gestohlen

Scheeßel. Einen Bohrhammer, einen Bohrschrauber, eine Kettensäge, ein Kofferradio, eine Säge, Schleifwerkzeug und anderes Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Samstag aus einer Werkstatt am Helvesieker Weg gestohlen. Dazu kniffen sie das Vorhängeschloss der als Werkstatt genutzten Garage auf. Die Polizei geht von einem Sachschaden von knapp dreitausend Euro aus.

Zigarettenautomat von der Wand gerissen

Weertzen. In der Nacht zum vergangenen Samstag ist es erneut zum kompletten Diebstahl eines Zigarettenautomaten gekommen. In der Straße Am Brink rissen die Täter mit brachialer Gewalt den Automaten von einer Hauswand und luden ihn in ein Fahrzeug. Ein Fußgänger fand später den geöffneten und geplünderten Automaten auf einem Feldweg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell