POL-OG: Rastatt - Streit mit Folgen, gibt es Zeugen?

Rastatt (ots)

Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei Frauen endete am Donnerstagabend in einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Kontrahentinnen hätten sich gegen 17:45 Uhr zufällig auf einem Parkplatz in der Poststraße getroffen. In diesem Zuge sollen ihre bereits andauernden familiären Streitigkeiten zunächst in einer verbalen Diskussion weitergeführt worden sein. Im weiteren Verlauf wurden Beleidigungen ausgesprochen und es kam zu körperlichen Feindseligkeiten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer versuchte die Situation zu schlichten, was auch zu gelingen schien. Plötzlich kam jedoch ein weiterer Familienangehöriger hinzu und soll auf eine der beiden Frauen eingeschlagen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Rufnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

