POL-ROW: ++ Unbekannter fährt über Verkehrsinsel - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrüche in Garagen und Keller ++

Unbekannter fährt über Verkehrsinsel - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrüche in Garagen und Keller

Unbekannter fährt über Verkehrsinsel - Polizei bittet um Hinweise

Wistedt. Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, der sich in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche auf der Landesstraße 131 am Wistedter Ortseingang ereignet hat, bitten die Ermittler der Zevener Polizei um Hinweise. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei nicht nur sein eigenes Fahrzeug - vermutlich ein Sprinter -, sondern auch ein Verkehrszeichen. Meldungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Einbrüche in Garagen und Keller

Bremervörde. Seit einiger Zeit häufen sich im Stadtgebiet Einbrüche in Garagen und Kellerräume. In der Straße Am Lagerberg rissen sie in den vergangenen Tagen das Tor der Garage eines Mehrparteienhauses gewaltsam auf. Die Täter fanden mehrere CD's, einen Hängekasten mit Lkw Modellen, Silvesterraketen und eine alte Mini-Stereoanlage. In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in einen verschlossenen Kellerraum in der Straße Beim Schlagbaum ein und stahlen das Ladegerät für ein E-Bike. Zur gleichen Zeit gelangten die Täter im Schwalbenweg gewaltsam in eine Garage und nahmen daraus zwei E-Bikes - ein graues Herren- und ein graues Damenmodell des Herstellers Kalkhoff - und eine Flasche Wein mit. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf rund viertausend Euro. In der gleichen Nacht wurde in der Straße Höhnekamp ebenfalls eine Garage aufgebrochen. Gestohlen haben die Täter hier nichts. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

