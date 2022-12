Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Brand

Meißenheim (ots)

Ein technischer Defekt an einem Akku dürfte nach ersten Erkenntnissen heute Vormittag zu einem Brand in einem Gebäude in der Schillerstraße geführt haben. Kurz vor 11 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Die Wehrleute hatten die Brandausbruchsstelle schnell lokalisiert und das Feuer gelöscht. Unterm Strich bilanzierten die Einsatzkräfte einen Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen in dem Anwesen, weshalb glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen sind.

