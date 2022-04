POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.04.22

Goslar (ots) - Anzeige wegen Sachbeschädigung an Gebäude: Der Eigentümer eines zurzeit unbewohnten Hauses im Waldstück am Taternbruch meldete sich bei der Polizei um anzuzeigen, dass eine Fensterscheibe an seinem Haus beschädigt worden ist. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 09.04.2002, 15.00 Uhr, bis zur Feststellung am Dienstag, den 19.04.2022, 12.00 Uhr. Festgestellt wurde ein mehrere ...

