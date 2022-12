Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Gasheizung führt zu Kohlenmonoxidvergiftungen

Neuried (ots)

Der Einsatz des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zog der mutmaßliche Kohlenmonoxidaustritt einer Gasheizung am frühen Freitagmorgen in der Schopfheimer Straße nach sich. Dabei mussten sechs Bewohner des Erdgeschosses des Mehrfamilienhauses durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 4 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden und mussten in der Folge feststellen, dass eine geöffnete Klappe des Abgassystems, die am Vortag bei Wartungsarbeiten geöffnet und mutmaßlich anschließend vergessen wurde, für den Gas-Austritt verantwortlich sein dürfte. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen werden nun durch Beamte des Polizeipostens Neuried geführt.

/rs

