Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gaststättenkontrollen

Baden-Baden (ots)

Mehrere Anzeigen zogen Gaststättenkontrolle am Donnerstagabend im Stadtgebiet Baden-Baden nach sich. Einsatzkräfte des Polizeireviers Baden-Baden, des Fachbereichs Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg, des Kriminalkommissariats Rastatt sowie der Stadt Baden-Baden nahmen mehrere Gaststätten und Parkverstöße in deren Umfeld unter die Lupe. Während 20 Falschparker geahndet wurden, konnten in den Lokalen Verstöße wie mangelnder Aushang des `Jugendschutzgesetzes´ oder des Preisaushanges, Verkauf von Nektar anstelle von ausgeschriebenem Fruchtsaft und in mehreren Fällen kein alkoholfreies Getränk billiger als Alkoholika festgestellt werden. Darüber hinaus wurde in einer Gaststätte wegen technischer Mängel die Zubereitung und der Verkauf von Shishas untersagt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell