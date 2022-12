Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Unfall nach Reifenplatzer

Ottersweier (ots)

An einem in Fahrtrichtung Karlsruhe fahrenden Sattelzug mit Auflieger platzte am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr ein Reifen an der Zugmaschine. Der Fahrer des Schwergewichts konnte seinen Volvo auf dem Standstreifen sicher zum Stillstand bringen. Noch bevor der Lenker die Pannenstelle absichern konnte streifte ein vorbeifahrender Renault-Fahrer mit seinem Transporter den stehenden Lastwagen. Der Fahrer des Renault Master musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit kommt es in Fahrtrichtung Norden aufgrund der Aufräum- und Bergearbeiten zu Behinderungen. /ag

