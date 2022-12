Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall mit hohem Sachschaden

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von rund 75.000 Euro kam es am Donnerstagabend auf der B 3. Gegen 19:55 Uhr überholte ein Mitsubishi-Fahrer auf der Fahrt in Richtung Offenburg, kurz nach Hofweier, zunächst einen Ford-Fahrer und im Anschluss eine Renault-Lenkerin. An der Kreuzung der B3 mit der Nikolaus-Fässler-Straße/Kreuzwegstraße ("Fässlerkreuzung") stoppten die Fahrzeuge an der roten Ampel. Nach der Weiterfahrt soll die 70-jährige Renault-Fahrerin dem 50 Jahre alten Mitsubishi-Lenker mit der Lichthupe aufgeblendet haben, woraufhin dieser ohne zwingenden Grund abgebremst haben soll. Während die Renault-Fahrerin noch bremsen konnte, fuhr der nachfolgende 41 Jahre alte Ford-Fahrer auf und schob den Renault dabei auf den Mitsubishi. Während alle drei Fahrzeugführer verwarnt werden mussten, bedurften ihre drei Fahrzeuge den Service von Abschleppunternehmen.

/rs

