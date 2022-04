POL-FR: Lörrach: Rasenmäher auf dem Hof eines Gymnasiums angezündet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 07.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.50 Uhr, bis 20.10 Uhr, wurde ein an dem Fahrradständer auf dem Meeraner Platz angeschlossenes E-Bike der Marke Cube gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.800 Euro. Am Samstag, 09.04.2022, wurde ein schwarzes Klapp-Pedelec der Marke Tern gestohlen. Das Klapp-Pedelec stand in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, unverschlossen auf dem ...

mehr