Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend (15.02.2023) im Bereich der Vaihinger Straße eine 61 Jahre alte Frau ausgeraubt und sie dabei leicht verletzt. Die 61-Jährige war gegen 19.40 Uhr zu Fuß auf einem dortigen Schulhof unterwegs, als der Unbekannte an ihrer Handtasche riss, sie zu Boden stieß und mit der Tasche in Richtung des Möhringer Bahnhofs flüchtete. Der Täter wird zwischen 170 und 180 Zentimeter groß beschrieben und trug dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell