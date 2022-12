Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht in der Altendorfer Straße gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Altendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer in einem unbekannten Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine geparkte graue Mercedes C-Klasse am hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell