POL-Einsatz: Fahrlässige Brandstiftung - 68219 Mannheim-Rheinau, Harpener Straße

Göppingen (ots)

68219 Mannheim-Rheinau, Harpener Straße

Am Samstagabend, kurz vor 21:00 Uhr, geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Rheinau, Harpener Straße, in Brand, da der 36-jährige Mieter Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ und einschlief. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, jedoch entstand in der Wohnung des 36-Jährigen ein erheblicher Schaden, der diese unbewohnbar macht.

Der Brandverursacher erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Die weiteren Wohneinheiten des Anwesens konnten weiterhin genutzt werden, weshalb die zuvor aus dem Gebäude geflüchteten Mitbewohner nach dem Feuerwehreinsatz wieder dorthin zurückkehrten.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 120 000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren die Feuerwehr Mannheim mit einem Löschzug, ein Notarzt und drei Rettungsfahrzeuge sowie Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim und der Wasserschutzpolizei Mannheim m Einsatz.

