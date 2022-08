POL-Einsatz: Wasserverschmutzung im Bodensee bei Kressbronn - Zeugen gesucht

Göppingen (ots) - 88045 Friedrichshafen am Bodensee/Bodenseekreis Strandbad Friedrichshafen Am 16.08.2022 gegen 16:15 Uhr konnte nach Hinweisen eines Badegastes in der Flachwasserzone am Strandbad Friedrichshafen im Bodensee eine Stabbrandbombe aufgefunden und von Beamten der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen ...

mehr