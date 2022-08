POL-Einsatz: Rettungseinsatz auf dem Bodensee im Bereich Gohren - alkoholisierter Bootsführer

Kressbronn/Bodensee (ots) - Eine Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei stellte heute in Kressbronn am Utramarin Yachthafen eine Wasserverschmutzung fest. Es handelte sich um ausgelaufenes Öl bzw. Treibstoff auf einer Fläche von ca. 10 qm am Kran neben der Seetankstelle. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Wasserschutzpolizei in ...

