POL-SI: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen (25.01.2023) in Kreuztal ein Fahrzeug geraubt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 06:20 Uhr stieg der Unbekannte in den PKW eines 22-Jährigen, der zuvor aus einem Wohnhaus gekommen war und bereits im Fahrzeug saß. Unter dem Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter den 22-Jährigen auf, den PKW zu starten und loszufahren. Im Bereich des Friedhofs in ...

