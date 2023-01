POL-SI: Unbekannter flüchtet nach Fahrzeugraub - #polsiwi

Siegen (OT Birlenbach) (ots) - Am Mittwochabend (25.01.2023) ist es gegen 21:50 Uhr zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Birlenbacher Straße in Birlenbach gekommen. Ersten Erkenntnissen nach betrat ein männlicher Täter die Tankstelle. Er nahm zunächst eine Getränkedose aus einem Kühlschrank und stelle diese auf dem Tresen ab. Anschließend zog der Unbekannte ...

mehr