Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 33-Jähriger Vorläufig festgenommen

Gifhorn/Wittingen (ots)

Die Polizei Gifhorn hat den 33-Jährigen festgenommen, der am Montagmorgen einen Polizeieinsatz im TEDi-Markt in Wittingen verursacht hatte. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56517/5412486

Bei den sich anschließenden Maßnahmen am Montag, den 09.01.2023, fanden die Polizeibeamten bei dem 33-jährigen Gifhorner unter anderem gestohlene Kennzeichen, Betäubungsmittel und Postsendungen/Briefe, die nicht an ihn adressiert waren. Der 33-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen, als er im südlichen Teil von Gifhorn Briefe aus ihm fremden Briefkästen nahm und vorwiegend nachts an fremden Türen ruckelte und sich Zutritt zu Grundstücken verschaffte. Hierbei wurde er mehrfach von Überwachungskameras der Betroffenen videografiert. Die Videoaufnahmen kursierten bereits in den sozialen Netzwerken und hatten dafür gesorgt, dass Gifhorner Bürger im Bereich der Benzstraße und weiteren Teilen der Südstadt besorgt waren.

Dienstagmittag wurde der 33-Jährige wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Gegen den 33-jährigen Gifhorner wird unter anderem wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

