POL-GF: Verkehrsüberwachung an Grundschule

Wittingen (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:55 Uhr soll es im TEDi-Markt in der Knesebecker Straße in 29378 Wittingen zu einer oder mehreren sexuellen Belästigungen gekommen sein. Der 33-Jährige Beschuldigte soll nach Zeugenaussagen verschiedene Kundinnen im Markt gefragt haben, ob sie ihn küssen oder mit ihm rausgehen wollen. Da keine der Frauen auf das Angebot einging beleidigte der 33-Jährige die Frauen. Die ...

