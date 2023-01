POL-GF: Wer wurde im Markt angesprochen?

Gifhorn und Leiferde (ots) - Am Freitag, 06.01. wurden in Gifhorn und Leiferde vier Einbrüche in Wohnungen bzw. Einfamilienhäuser festgestellt. Am Donnerstag, 05.01., in der Zeit zwischen 19:15h und 19:40h, hebelten unbekannte Personen die Terrassentür einer Wohnung in der Alten Heerstraße in Kästorf auf. Nachdem das Schlafzimmer durchwühlt wurde, flüchtete die Täter mit Schmuck und Bargeld im Wert von knapp ...

mehr