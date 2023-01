Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Autofahrt in Schwülper

Schwülper (ots)

Die Polizei Meine sucht Zeugen, die am gestrigen Dienstagvormittag einen Mann in einem silbernen Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen beobachtet haben. Interessant für die Ermittlungen ist insbesondere, wo und wann der Mercedes in Schwülper unterwegs war, der schließlich im Dallmorgen auf einem Acker stecken blieb.

Sachdienliche Hinweise sind bitte, unter Tel.: 05304 91230, an die Polizei in Meine zu richten.

