POL-HI: Fit mit dem Pedelec- noch freie Plätze vorhanden!

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Unfall in der Wunramstraße wurde ein 78-jähriger Radfahrer aus Hildesheim am Dienstagnachmittag, 28.02.2023, gegen 15:15 Uhr, schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog eine 67-jährige Frau aus Bockenem mit ihrem Pkw der Marke VW aus der Wunramstraße nach links auf die Auffahrt zur Bundesstraße 243 in Richtung Groß Düngen ab. Dabei übersah sie einen ...

mehr