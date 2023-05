Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Eingang eines Lokals beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 01.05.2023, 18.00 Uhr, und 04.05.2023, 12.00 Uhr;

Die Scheibe einer Eingangstür haben Unbekannte in Gronau beschädigt. Als der Geschädigte am Donnerstagmittag zu seinem Betrieb an der Bahnhofstraße kam, war das Glas gesprungen und Spuren ließen die Annahme zu, dass gegen die Tür getreten wurde. Anfang Mai war der Schaden noch nicht da, schilderte der Gronauer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell