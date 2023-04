Polizei Braunschweig

POL-BS: "Music connects"

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 03.06.2023

Benefizkonzert der Polizei Big Band erstmals im Wolters Applaus Garten.

Durch offene Ohren und Zeit zum Zuhören, Hände zum Mitanpacken oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten hilft der WEISSE RING mit seinem deutschlandweiten Netzwerk von rund 2.900 Ehrenamtlichen in mehr als 400 Außenstellen seit 1976 Kriminalitätsopfern.

Dem Verein "Freunde der Polizei Braunschweig e. V." ist es wichtig die Arbeit des WEISSEN RINGES auch finanziell zu unterstützen.

So findet in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Braunschweig am 03.06.2023 im Wolters Applaus Garten erstmalig das Benefizkonzert "Music connects" mit der Polizei Big Band Niedersachsen feat. Shereen Adam statt. Der Erlös des Konzertes kommt in diesem Jahr dem Weißen Ring zugute.

Während die Polizei vor dem Konzert rund um die Themen Nachwuchsgewinnung und Prävention informiert, wird die Polizei Big Band die Gäste an diesem Sommerabend mit Swing-, Pop- und Soul-Musik begeistern. Die 29-jährige Braunschweigerin Shereen Adam wird das Konzert gesanglich begleiten. Sie gilt in der norddeutschen Jazz- und Soul Szene als Senkrechtstarterin und bereichert mit ihrer umwerfenden Bühnenpräsenz und phänomenalen Stimmfarbe seither trendige Jazzclubs und die Shows großer Stars.

Tickets unter: www.applausgarten.de

