BPOL NRW: Bundespolizei für Sicherheit in der An- und Abreise zum Revierderby in Köln

Köln (ots)

Sonntag, 02. April 2023: Die Anreise zur heutigen brisanten Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach startete bereits am Vormittag. Mit starken Kräften sorgten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nicht nur am Hauptbahnhof in Mönchengladbach, sondern auch an diversen Bahnhöfen im Kölner Stadtgebiet für Sicherheit. Während vereinzelte Fangruppierungen mit den Regelzugverbindungen über die Schiene anreisten, nutzten rund 1400 Gästefans die beiden Entlastungszüge von Mönchengladbach nach Köln Ehrenfeld. Nach Einfahrt in den Zielbahnhof zündeten zwei Personen Pyrotechnik, so dass die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufnahm. Weiterhin beschädigten zwei Unbekannte eine Deckenverkleidung und einen Sitz in einem der Extrazüge. Einen weiteren Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte direkt: Ein 55-Jähriger aus Neuss muss sich wegen einer Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Nach dem Abpfiff und einem Spielstand von 0:0, traten die gut 1650 bahnreisenden Gästefans gegen 17:30 Uhr ihre Heimreise an. Die Bundespolizei verzeichnete in der Rückreise nach ersten Erkenntnissen eine sexuelle Belästigung in einem der Entlastungszüge. Die Ermittlungen dauern an.

Die Bundespolizei dankt allen Fans für den insgesamt ruhigen Verlauf in der An- und Abreisephase.

