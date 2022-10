Polizei Bochum

POL-BO: Witten - Auseinandersetzung in Witten eskaliert - Mann wird lebensgefährlich verletzt

Witten (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum

Am späten Donnerstagabend (6.10.) ist ein Streit zwischen drei Männern in Witten eskaliert. Ein Mann (25) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei dringend tatverdächtige Männer konnte die Polizei festnehmen. Eine Mordkommission ermittelt.

Gegen 23.45 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Straße "Am Mühlengraben" in Witten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Dabei wurde ein 25-Jähriger so schwer von seinen Kontrahenten (31 und 19) verletzt, dass die Ärzte im Krankenhaus Lebensgefahr annahmen. Unmittelbar nach der Tat entfernten sich die beiden Tatverdächtigen. Sie konnten im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden.

Zur Durchführung der umfangreichen Ermittlungen setzte die Polizei unter Sachleitung der StA Bochum, Sta (GL) Stressig eine Mordkommission ein. Deren Ermittlungen, unter anderem zum Motiv sowie den genauen Hintergründen, dauern an. Die zuständige Eildienstrichterin des Amtsgerichts Bochum erließ im Rahmen der Vorführung am 08.10.2022 einen Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten wegen versuchten Totschlags und sitzen seitdem in Untersuchungshaft ein.

