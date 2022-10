POL-BO: Radarkontrollen für die 41. Kalenderwoche 2022

Witten (ots) - Zwei Verkehrsunfälle forderten am Donnerstag, 6. Oktober, in Witten zwei schwerverletzte Personen. Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 11 Uhr in Heven. Dort war ein 39-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus auf der rechten Spur der Seestraße in Richtung Witten unterwegs. Nach derzeitigem Stand fuhr zeitgleich ein bislang unbekannter ...

