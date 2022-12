Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Carl-Spitzweg-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag gegen 19:20 Uhr einen Gartenzaun in der Carl-Spitzweg-Straße in Bietigheim-Bissingen. Vermutlich bei einem Wendemanöver kollidierte er mit sein Fahrzeug mit dem Zaun, hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich um ein dunkles Fahrzeug mit Ludwigsburger Zulassung (LB) gehandelt haben. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere wird ein vermeintliches Ehepaar gesucht, die zum Unfallzeitpunkt in der Turmstraße in Richtung Felder liefen und möglicherweise auf den Verkehrsunfall aufmerksam wurden.

