POL-LB: Böblingen: Hochwertiges Pedelec entwendet

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 10:15 Uhr auf der Bottwartalstraße / L1100 zwischen Marbach am Neckar und Murr ereignet hat. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer sowie der 55-jährige Lenker eines Mercedes GLE befuhren die Bottwartalstraße von Marbach in Richtung Murr und hielten an der ...

mehr