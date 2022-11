Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Geseke-Störmede (ots)

Am Dienstag, um 06:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Lipperweg/Lange Straße/Schluitskamp/Langeneicker Straße zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Mazda auf dem Lipperweg in Richtung der Kreuzung unterwegs. Er beabsichtigte geradeaus in den Schluitsweg zu fahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Pedelec-Fahrer aus Geseke der sich von links auf der Lange Straße näherte. Der Radfahrer prallte seitlich gegen das Auto und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1000,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell